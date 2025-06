Nato, al via oggi il vertice all'Aja: partecipanti e temi in agenda

Gli smarcamenti dei Paesi

Il tema della Difesa potrebbe vedere diversi Paesi d’accordo ma con alcune rilevanti eccezioni: una di queste è la Spagna di Pedro Sanchez, che potrebbe non andare oltre il 2,1% stabilito in Galles nel 2014. Un problema che potrebbe interessare anche l’Italia: come ha fatto presente il ministro italiano dell’Economia Giancarlo Giorgetti, i Paesi sottoposti a procedura d’infrazione per deficit eccessivo, e con un debito pubblico altissimo, avranno una capacità ridotta di aumentare le spese militari. Roma rischia di non essere la sola: tra le fila di chi annaspa, oltre all'Italia, ci sono anche il Canada, il Belgio, il Lussemburgo e probabilmente anche la Francia. Con gli Usa che spingono per un accordo, è perciò probabile che nella dichiarazione del vertice venga usata “una formula più flessibile” che renda “l’obiettivo di spesa facoltativo o escluda la Spagna dall’applicazione” del 5 per cento. In discussione ci sarebbe anche l’ipotesi di un altro tipo di compromesso, cioè una dilazione dell’obiettivo al 2040, o una maggiore flessibilità nella definizione delle voci ammissibili.