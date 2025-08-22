Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Ucraina, Trump: "Pace entro 2 settimane". Zelensky: "Russia evita incontro". LIVE

live Mondo
Il presidente Usa ha ribadito che i tempi del percorso di pace tra Mosca e Kiev non sono così rapidi come si aspettava. Nel frattempo il ministro degli Esteri russo Lavrov ha sollevato la questione della legittimità di Zelensky per la firma degli accordi, sottolineando che il suo mandato è terminato nel 2024. Kiev ha accusato il presidente russo di volersi sottrarre al negoziato: "I segnali inviati dalla Russia sono semplicemente indecenti. Stanno cercando di evitare la necessità di organizzare un incontro"

Donald Trump ha ribadito che i tempi del percorso di pace in Ucraina non sono così rapidi come si aspettava qualche mese fa. "Spero che tra due settimane sapremo se ci sarà la pace", ha dichiarato in un'intervista con il conduttore radiofonico Todd Starnes ribadendo un concetto già espresso dopo i vertici in Alaska e a Washginton quando aveva detto che bisognava aspettare "una o due settimane" per avere un quadro più precise.

"Quando e se, si spera", verrà firmato un accordo di pace tra Russia e Ucraina, dovrà essere "risolto il problema della legittimità della persona che firmerà questi accordi" da parte di Kiev. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, riferendosi al presidente Volodymyr Zelensky, il cui mandato è scaduto nel maggio del 2024 senza che si tenessero nuove elezioni a causa della legge marziale vigente nel Paese.

Trump, tra 2 settimane sapremo se ci sarà pace in Ucraina

Trump: "Per vincere l'Ucraina doveva attaccare la Russia"

"È molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il Paese invasore. È come una grande squadra che ha una difesa fantastica, ma non può giocare in attacco. Non c'è possibilità di vincere!". Lo scrive Donald Trump su Truth tornando a parlare della guerra in Ucraina. "E così è stato con l'Ucraina e la Russia. Il corrotto e incompetente Joe Biden non ha permesso all'Ucraina di attaccare ma solo di difendersi e come è andata?", ha attaccato il presidente americano ribadendo che "questa è una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente" e annunciando che "ci aspettano tempi interessanti".

Ungheria ribadisce: "Contrari all'adesione di Kiev all'Ue"

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha smentito con forza che Donald Trump abbia telefonato al premier Viktor Orban chiedendogli di non ostacolare l'adesione dell'Ucraina all'Ue. "Non è successo, e la nostra posizione non è cambiata: siamo contrari all'ingresso" di Kiev nell'Unione, ha comunque ribadito il ministro parlando ai giornalisti.

Lavrov, per pace valutare legittimità firma di Zelensky

"Quando e se, si spera", verrà firmato un accordo di pace tra Russia e Ucraina, dovrà essere "risolto il problema della legittimità della persona che firmerà questi accordi" da parte di Kiev. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, riferendosi al presidente Volodymyr Zelensky, il cui mandato è scaduto nel maggio del 2024 senza che si tenessero nuove elezioni a causa della legge marziale vigente nel Paese. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

