"La Crimea è grande quanto il Texas", la gaffe di Trump in radio

"La Crimea è grande quanto il Texas ed è in mezzo all'oceano", la gaffe di Trump in radio

Mondo
©Ansa

Le parole del presidente Usa durante un'intervista radiofonica con il giornalista conservatore Mark Levin hanno scatenato le ironie del web e dei media ucraini, che sottolineano come in realtà la Crimea sia circa 26 volte più piccola del Texas. Per Trump, inoltre, "Kiev avrebbe dovuto attaccare la Russia per vincere la guerra"

"La Crimea è enorme, direi grande quanto il Texas o qualcosa del genere, in mezzo all'oceano. Ed è meravigliosa". Questa la gaffe di Donald Trump durante un'intervista radiofonica con il giornalista conservatore Mark Levin, che ha subito corretto il tycoon suggerendogli che la Crimea si affaccia sul mar Nero. Ma non è quella la frase sui cui i media ucraini si stanno soffermando oggi, bensì quella sulle dimensioni della penisola. Secondo, infatti, il Kiev Independent che riporta la gaffe del presidente americano, la Crimea è circa 26 volte più piccola del Texas (LA DIRETTA SUL CONFLITTO UCRAINA-RUSSIA).

Trump: Kiev per vincere doveva attaccare la Russia

"È molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il Paese invasore. È come una grande squadra sportiva che ha una difesa fantastica, ma non può giocare in attacco. Non c'è alcuna possibilità di vincere! È così che stanno le cose con l'Ucraina e la Russia", ha poi detto Donald Trump in un post su Truth Social. "Joe Biden, disonesto e gravemente incompetente, non ha permesso all'Ucraina di contrattaccare, ma solo di difendersi. Come è andata a finire? - ha continuato il presidente americano -  In ogni caso, questa è una guerra che non sarebbe scoppiata se fossi stato io il presidente: Zero possibilità!!! Ci aspettano tempi interessanti". 

Fermato in Italia ucraino coinvolto in esplosione Nord Stream
Le possibili garanzie per Kiev in caso di fine del conflitto con la Russia
Mondo

Guerra in Ucraina, come garantire la sicurezza di Kiev? Le ipotesi

In attesa di nuovi appuntamenti che potrebbero definire le sorti del conflitto tra Russia e Ucraina, si discute sulle possibili garanzie da consegnare a Kiev per evitare un nuovo attacco di Mosca. Dall’esercito ucraino al possibile invio di soldati europei, ecco cosa sapere

