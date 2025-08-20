Esplora tutte le offerte Sky
Le possibili garanzie per Kiev in caso di fine del conflitto con la Russia

Guerra in Ucraina, come garantire la sicurezza di Kiev? Le ipotesi

In attesa di nuovi appuntamenti che potrebbero definire le sorti del conflitto tra Russia e Ucraina, si discute sulle possibili garanzie da consegnare a Kiev per evitare un nuovo attacco di Mosca. Dall’esercito ucraino al possibile invio di soldati europei, ecco cosa sapere

Le possibili garanzie per Kiev in caso di fine del conflitto con la Russia

