Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cosa vorrebbe dire per Kiev lo scambio di territori con la Russia

Guerra Ucraina, ipotesi scambio di territori con la Russia: cosa vorrebbe dire per Kiev

Mondo fotogallery
6 foto
Ansa e SkyTG24

Domani alla Casa Bianca previsto l’incontro tra Trump e Zelensky, con la contemporanea presenza anche dei leader europei: la discussione verterà in primis su una possibile cessione dei territori ucraini alla Russia per porre fine a un conflitto che dura ormai da più di tre anni. Ma come funzionerebbe questo scambio e cosa significherebbe per la difesa ucraina? Ecco cosa sapere

ULTIME FOTOGALLERY

Guerra Ucraina, ipotesi scambio di territori con la Russia: le mappe

Mondo

Domani alla Casa Bianca previsto l’incontro tra Trump e Zelensky, con la contemporanea presenza...

6 foto
Cosa vorrebbe dire per Kiev lo scambio di territori con la Russia

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin dello scorso 15 agosto domina le aperture dei...

15 foto

Usa-Russia, i vertici tra i leader che hanno fatto la storia

Mondo

Il summit di Ferragosto 2025 in Alaska tra i presidenti di Stati Uniti e Russia è servito per...

11 foto

Vertice Trump-Putin in Alaska, le immagini della giornata. FOTO

Mondo

La base militare Elmendorf-Richardson, ad Anchorage, ha ospitato il confronto tra i...

14 foto

Dal Kyiv Independent a Le Monde: il vertice Trump-Putin sui giornali

Mondo

Molti quotidiani esteri hanno dato spazio in prima pagina al vertice in Alaska tra Trump e Putin....

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Ucraina, Macron: Putin non vuole pace. Zelensky: Nessun segno da Mosca

    live Mondo

    Il presidente francese Emmanuel Macron ritiene che "Putin non vuole la pace, ma la capitolazione...

    Raid israeliano su Gaza City, bombardato un ospedale. LIVE

    live Mondo

    Un raid israeliano alle prime ore del mattino ha colpito l'ospedale Al Ahli di Gaza City,...

    Olbia, fermato col taser dopo aggressione: 57enne muore in ambulanza

    Cronaca

    L'intervento dei militari è avvenuto a seguito dell'aggressione del 57enne ad alcuni passanti nel...