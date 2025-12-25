Buon Natale 2025, le migliori frasi di auguri e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO
Il tanto atteso Natale è arrivato. E quale migliore occasione per inviare un messaggio di auguri e di affetto alle persone più care. Ecco una selezione di dediche da mandare a parenti e amici in occasione delle festività natalizie
- Tanti auguri di Buon Natale! Come da tradizione, questa ricorrenza tanto attesa rappresenta un'occasione speciale per inviare un messaggio di auguri e di affetto alle persone più care. Ecco una selezione di dediche da mandare a parenti e amici in occasione delle festività natalizie.
- Un primo augurio affettuoso per le persone a cui vogliamo bene: "In questo giorno speciale ti mando un abbraccio, di quelli che non hanno bisogno di parole. Che la casa sia piena di calore e serenità, e il cuore leggero come una risata sincera. Buon Natale, con tanto affetto".
- Ecco invece un messaggio da inviare agli amici: "Natale è fermarsi un attimo e stare insieme, ridere delle piccole cose e sentirsi vicini. Ti auguro giorni pieni di allegria, tavole imbandite e pensieri positivi. Buon Natale".
- Non mancano poi gli auguri di pace: "Che il Natale ti avvolga come una luce gentile, capace di scaldare i pensieri e il cuore. Tra silenzi, sorrisi e ricordi condivisi, possa nascere una speranza nuova e semplice. Auguri di pace, oggi e per tutto l’anno".
- Un'idea di messaggio per la famiglia: "Natale è casa, voci che si intrecciano,
profumi che sanno di ricordi lontani. Che questi giorni ci uniscano ancora di più, rafforzando legami e affetti sinceri. Buon Natale a tutta la famiglia".
- Di seguito invece una dedica di gioia e speranza, capace di strappare un sorriso: "Che il tuo Natale sia pieno di sorrisi, di brindisi spontanei e risate vere. Ti auguro giorni leggeri e felici, da ricordare anche quando finiranno le feste. Buon Natale e tanta gioia".
- Ecco invece un messaggio poetico: "Nel silenzio dell’inverno nasce una luce, che insegna a rallentare e ad ascoltare. Che il Natale porti chiarezza e calma, come neve che copre ogni rumore. Auguri di armonia e pace interiore".
- Un'idea per fare gli auguri ad amici o colleghi: "Con le festività natalizie si apre uno spazio di riflessione, in cui bilanci e prospettive si incontrano. È l’occasione per guardare avanti con equilibrio, senza dimenticare ciò che unisce e rafforza. Buon Natale e i migliori auguri per il futuro".
- "Il Natale si presenta come un momento di pausa collettiva, utile a rileggere l’anno che si conclude. Tra impegni, notizie e cambiamenti continui, resta centrale il valore delle relazioni umane. Auguri di un Natale sereno e consapevole".
- E per finire, un messaggio d'auguri da inviare alle persone a cui vogliamo bene: "In questo Natale ti mando un pensiero sincero, fatto di vicinanza, sorrisi e piccoli gesti. Che le feste ti regalino momenti sereni, da condividere con le persone che ami. Un abbraccio grande e tanti auguri di cuore.