Oscar 2026, viaggio tra i luoghi cinematografici di Los Angeles

A Hollywood è cominciato il conto alla rovescia. Ancora poche ore e si conosceranno i vincitori della 98esima edizione degli Academy Awards. Questa settimana vi proponiamo un itinerario alla scoperta della capitale mondiale dell'industria cinematografica: dal Dolby Theatre, "casa degli Oscar" dal 2002, al Roosevelt Hotel dove ha vissuto Marilyn Monroe fino ancora al Cicada, il ristorante in cui la Vivien di 'Pretty Woman' si è ritrovata alle prese con il dilemma “che posata uso"
a cura di Costanza Ruggeri