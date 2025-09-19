Dormire tra i vigneti, viaggio tra i wine resort del Chianti

Toscana “on the road”, dormire tra i vigneti del Chianti: i wine resort più esclusivi
Svegliarsi a pochi passi dai filari, immersi nel paesaggio di una delle regioni vinicole più famose e apprezzate al mondo. Degustare vini locali a bordo piscina o in cantine dove assaggiare anche i prodotti del territorio. Il Chianti si aggiudica il gradino più alto del podio nella classifica delle mete preferite, nel Bel Paese, dagli enoturisti e dai cosiddetti "wine lovers", Questa settimana siamo andati alla scoperta dei wine resort più esclusivi della zona
a cura di Costanza Ruggeri