Porto tra storia e design, nella “capital do Norte" del Portogallo

Porto “on the road” tra storia e design, viaggio nella “capital do Norte” del Portogallo
Centro dal fascino decadente, circondato da vigneti e attraversato dal fiume Douro, la terza città più popolosa del Portogallo (dopo la "dirimpettaia" Vila Nova De Gaia e Lisbona) è una meta perfetta per un city break di inizio settembre. Architetture avveniristiche e palazzi dalle facciate Art Nouveau, edifici ricoperti di azulejos e hub creativi ricavati da vecchi magazzini. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'antica Portus Cale, Capitale Europea della Cultura nel 2001
a cura di Costanza Ruggeri