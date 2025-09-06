Porto tra storia e design, nella “capital do Norte" del Portogallo

Esplora tutte le offerte Sky
Porto “on the road” tra storia e design, viaggio nella “capital do Norte” del Portogallo

Lifestyle fotogallery
30 foto

Centro dal fascino decadente, circondato da vigneti e attraversato dal fiume Douro, la terza città più popolosa del Portogallo (dopo la "dirimpettaia" Vila Nova De Gaia e Lisbona) è una meta perfetta per un city break di inizio settembre. Architetture avveniristiche e palazzi dalle facciate Art Nouveau, edifici ricoperti di azulejos e hub creativi ricavati da vecchi magazzini. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'antica Portus Cale, Capitale Europea della Cultura nel 2001

a cura di Costanza Ruggeri 

