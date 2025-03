9/20

Per la quinta tappa della nostra passeggiata a Parma ci spostiamo in via Nazario Sauro, la strada ideale per perdersi tra negozi vintage e di chincaglierie. Al civico 16/A troviamo CREDULA POSTERO che il New York Times ha descritto "come la soffitta di un nonno suonato, straripante di bastoni da passeggio, fioretti da scherma, marionette e soldatini giocattolo"

