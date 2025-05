Giornata mondiale della bicicletta, i migliori percorsi cicloturistici

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta (istituita dalle Nazione Unite), che si celebra il prossimo martedì 3 giugno, abbiamo chiesto a Civitatis (azienda leader nel mondo nella vendita di escursioni) di aiutarci a selezionare gli itinerari più suggestivi di Europa e America da percorrere sulle due ruote. Dalla via Appia, in Italia, alla Great Ocean Road australiana, ecco 8 percorsi per gli appassionati dei viaggi in bicicletta