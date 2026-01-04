Bambini in viaggio, 6 destinazioni per la Befana

La Befana si può festeggiare in montagna, in città, ma anche in luoghi incantati e inaspettati. Ecco 6 idee per celebrare la vecchia signora che a cavallo di una scopa porta i regali e i dolci a tutti i bambini
- Urbania è un meraviglioso borgo medievale in provincia di Pesaro, dove ogni anno, dal 2016, si celebra addirittura la Festa Nazionale della Befana. Durante la festa vengono organizzati spettacoli di musica e teatro, mostre di artigianato locale, degustazioni di prodotti tipici della zona e altre attività per intrattenere i visitatori. Tuttavia, l'attrazione più affascinante è senza dubbio la Casa della Befana, una casetta allestita in pieno centro storico.
- A Venezia, con i suoi canali e i palazzi storici, l'atmosfera dell'Epifania è ancora più suggestiva. L'evento più interessante della città galleggiante è sicuramente la Regata delle Befane, che si tiene ogni anno il 6 gennaio. Si tratta di una sfida di canottaggio che si svolge sul Canal Grande e vede sfidarsi Befane contro Babbi Natale. La regata, organizzata da una delle più antiche associazioni remiere di Venezia, la Bucintoro, apre la stagione remiera ogni anno.
- In questo paese ligure, la Befana si celebra con un evento unico chiamato “Strefana”, una festa tradizionale per famiglie nel giorno dell'Epifania, che combina la figura della Befana con il tema delle streghe locali, offrendo spettacoli di magia, fuoco, giocoleria e dolci nel centro storico del borgo medievale.
- L’edizione 2025/2026 ha infatti introdotto un calendario di eventi serali che hanno illuminato la piazza con musica, performance e momenti di condivisione. Le Biblioteche di Roma hanno arricchito la Festa con un fitto calendario di attività dedicate ai bambini: letture, laboratori creativi e momenti educativi pensati per trasformare ogni giornata in un’occasione di scoperta. La piazza ospita spettacoli teatrali, concerti, animazioni e performance, rendendo ogni visita diversa dalla precedente.
- Torna il 5 gennaio a Malga Ciapela, presso la funivia Marmolada, l’evento “La Befana vien di notte”, con la spettacolare calata della Befana dalla funivia Marmolada, “Move to the top”, che porterà doni a tutti i bambini.
- Martedì arriverà in Largo Mercato portando dolci, sorrisi e tanta magia. Per tutti i presenti non mancheranno 𝘇𝘂𝗰𝗰𝗵𝗲𝗿𝗼 𝗳𝗶𝗹𝗮𝘁𝗼, 𝗽𝗼𝗽 𝗰𝗼𝗿𝗻 𝗲 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗿𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲, pensate per rendere speciale la giornata dell’Epifania. A fare da cornice alla festa anche 𝗜𝗹 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗘𝗹𝗳𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗙𝗶𝗮𝗯𝗲, meta ideale per i più piccoli e simbolo del clima incantato che accompagna le festività.