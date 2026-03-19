Un 'commando' composto da sei/sette persone, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sfondato con alcuni veicoli l'ingresso dello stabilimento, piazzando anche furgoni e auto, risultate tutte rubate per sbarrare la strada alla vigilanza e alle forze dell'ordine

Le indagini

Un 'commando' composto da sei/sette persone, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sfondato con alcuni veicoli l'ingresso dello stabilimento, piazzando anche furgoni e auto, risultate tutte rubate per sbarrare la strada alla vigilanza e alle forze dell'ordine. I carabinieri si sono trovati bloccati nell'ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno dovuto proseguire a piedi. Le immagini della videosorveglianza sono ora al vaglio degli investigatori dell'Arma.