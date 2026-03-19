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Prada, rapina nello stabilimento di Dolo: rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro

Cronaca

Un 'commando' composto da sei/sette persone, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sfondato con alcuni veicoli l'ingresso dello stabilimento, piazzando anche furgoni e auto, risultate tutte rubate per sbarrare la strada alla vigilanza e alle forze dell'ordine

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Colpo grosso allo stabilimento Prada di Dolo, in provincia di Venezia. Intorno alle ore 4.00 del mattino di oggi una banda di ladri ha svaligiato la fabbrica, portando via centinaia di scarpe griffate, per un valore di centinaia di migliaia di euro. 

Le indagini

Un 'commando' composto da sei/sette persone, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sfondato con alcuni veicoli l'ingresso dello stabilimento, piazzando anche furgoni e auto, risultate tutte rubate per sbarrare la strada alla vigilanza e alle forze dell'ordine. I carabinieri si sono trovati bloccati nell'ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno dovuto proseguire a piedi. Le immagini della videosorveglianza sono ora al vaglio degli investigatori dell'Arma.

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©Ansa

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