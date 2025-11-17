Roma, maxi furto in magazzino Louis Vuitton in centro

Dopo aver infranto con un’auto la vetrata e aver rotto la serranda di via Mario dei Fiori, tre uomini a volto coperto sono entrati nel locale. Ancora da quantificare il valore del bottino
L'allarme del magazzino di Louis Vuitton in via Mario dei Fiori, nel centro di Roma, è scattato all'1.30 di notte. In tre, con volto coperto e torce in pugno, hanno danneggiato la vetrata del locale per poi scassinare la saracinesca del locale situato all'angolo con via Condotti rubando un quantitativo di merce ancora da quantificare. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i dovuti rilievi. Al momento, gli investigatori, non escludono alcuna pista. Al vaglio dei poliziotti del commissariato Ponte Milvio i filmati delle telecamere di videosorveglianza.