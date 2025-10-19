Rapina al Louvre, cosa è stato rubato e come è successo. FOTO

Parigi, rapina al museo Louvre: cosa è stato rubato e come è successo. FOTO
Il colpo è avvenuto in pochi minuti all’apertura del museo (che oggi resterà chiuso per tutta la giornata). Secondo i media francesi, i ladri, tre individui incappucciati, avrebbero usato un montacarichi, rubando nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice. La corona dell'imperatrice Eugenia è stata ritrovata fuori dall’edificio danneggiata
- Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che oggi resterà chiuso per tutta la giornata. La ministra della Cultura francese Rachida Dati ha annunciato su X che "questa mattina si è verificata una rapina all’apertura. Non si sono registrati feriti. Sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso”.
- Da quanto emerso finora, il colpo è avvenuto stamattina al momento dell'apertura del grande museo parigino. Secondo testimoni, i rapinatori avrebbero utilizzato un montacarichi per arrivare al primo piano, scrive Le Figaro.
- Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha riferito che i vetri sono stati tagliati “con piccole motoseghe a mano".
- Secondo Le Parisien, i ladri in azione al Louvre avrebbero rubato nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. I gioielli erano in mostra nelle vetrine dedicate a Napoleone e i Sovrani francesi nella Galleria d’Apollon.
- Uno dei gioielli rubati è stato ritrovato questa mattina all'esterno del museo, rivelano fonti di Le Parisien, secondo cui si tratta della corona dell'imperatrice Eugenia, che è stata danneggiata.
- Il colpo sarebbe avvenuto nel giro di 7 minuti. Secondo l’ex prefetto di polizia di Parigi, si tratta “di una squadra che aveva effettuato sopralluoghi in precedenza”. Le Parisien scrive che i malviventi erano tre, incappucciati. Uno è rimasto all’esterno di guardia. Sarebbero poi fuggiti in motorino sui viali che costeggiano la Senna.
- La Procura di Parigi ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per furto organizzato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato. L'inchiesta è stata affidata alla Brigata anticrimine della Polizia Giudiziaria (Brb) con il supporto dell'Ufficio Centrale per la Lotta al Traffico di Beni Culturali (Ocbc)".
- Il Louvre è stato immediatamente chiuso "per motivi eccezionali", come comunicato dal museo sui propri canali ufficiali. Le autorità hanno invitato cittadini e turisti a non recarsi sul posto. L'area è attualmente presidiata dalle forze dell’ordine.