Rapina al Louvre, cosa è stato rubato e come è successo. FOTO

Il colpo è avvenuto in pochi minuti all’apertura del museo (che oggi resterà chiuso per tutta la giornata). Secondo i media francesi, i ladri, tre individui incappucciati, avrebbero usato un montacarichi, rubando nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice. La corona dell'imperatrice Eugenia è stata ritrovata fuori dall’edificio danneggiata