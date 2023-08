10/12 ©Webphoto

FRENCH KISS - Indimenticabile commedia romantica del 1995 diretta da Lawrence Kasdan con Meg Ryan e Kevin Kline. Una giovane statunitense viene lasciata dal fidanzato che per motivi di lavoro si era trasferito in Francia e sta ora per sposare una francese. La ragazza, decisa a riconquistare l’ex, parte per Parigi. Sul volo conosce Luc, un ladro che le fa vivere alcune esperienze inconsuete. Tra i vari giri per la città, si passa anche per il Louvre