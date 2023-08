Wonder Woman 3 con Gal Gadot si farà

Gal Gadot ha confermato di essere al lavoro al terzo film di Wonder Woman. L’attrice e modella israeliana ha annunciato l’inizio della produzione in un’intervista rilasciata a ComicBook .

Nel 2017 Gal Gadot è sbarcata al cinema con il primo film dedicato a Wonder Woman, una delle eroine più famose e popolari del mondo dei fumetti e non solo. Tre anni dopo l’attrice ha indossato nuovamente i panni di Diana Prince , in entrambi i casi alla regia Petty Jenkins .

Gal Gadot ha prima parlato dell’amore per il suo personaggio che l’ha definitivamente resa una delle grandi protagoniste di Hollywood: “Amo interpretare Wonder Woman”.

L’attrice ha poi dichiarato di aver parlato con James Gunn e Peter Safran: “È così vicina e cara al mio cuore. Stando a quello che ho sentito da James e Peter svilupperemo insieme Wonder Woman 3”. Al momento non ci sono altre indiscrezioni, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli eventuali sviluppi.