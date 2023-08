E' stata per qualche tempo alla ricerca del progetto giusto e dopo averlo trovato ha anche deciso di produrlo. Gal Gadot, attrice israeliana famosa per aver interpretato al cinema "Wonder Woman 1984" è ora la protagonista di un film su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dall'11 agosto. L'abbiamo incontrata

In arrivo su Netflix dall'11 agosto e quindi visibile anche tramite l'app di Sky Q , in Heart of Stone. l'attrice israeliana interpreta Rachel Stone un'agente dell'intelligence che lavora per una potente organizzazione internazionale di mantenimento della pace ed è l'unica in grado di evitare la perdita di una risorsa tanto preziosa quanto pericolosa.

IL RACCONTO DI GAL GADOT

"Innanzitutto sono una grande appassionata del genere d'azione, adoro la suspence e il thriller. Credo inoltre che dopo il film "Wonder Woman 1984" e dopo aver visto il successo che ha avuto, mi sono anche sentita più pronta nel poter affrontare ruoli del genere e ho capito che c'era più spazio per ruoli femminili nei film d'azione".

"Per me e per il fantastico regista Tom Harper, l'attenzione si è spostata anche sul cuore del film, nel senso che volevamo valorizzare le emozioni dei protagonisti e sono molto contenta che i due aspetti si siano perfettamente bilanciati e quindi ci sia stato spazio per l'azione e appunto per gli aspetti psicologici dei personaggi."

SINOSSI HEART OF STONE

Rachel Stone (Gal Gadot) in apparenza è solo un'impiegata alle prime armi che si occupa di tecnologia per i servizi segreti britannici all'interno di un'unità d'élite guidata dall'agente Parker (Jamie Dornan). L'MI6 però ignora il fatto che Stone in realtà lavora per il Charter, un'organizzazione per il mantenimento della pace talmente segreta da risultare sconosciuta anche alle altre spie e che sfrutta tecnologie moderne per neutralizzare minacce mondiali. Rachel è stata addestrata da una navigata professionista, una fenomenale agente operativa che rimane sempre fedele alla missione, segue i numeri e non si fida di nessuno. Quando però la misteriosa hacker Keya Dhawan (Alia Bhatt) stravolge una missione di routine, le due vite di Rachel entrano in conflitto. E mentre cerca di proteggere il Charter e di battere un destino avverso, la sua umanità potrebbe dimostrarsi il vantaggio decisivo