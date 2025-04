Sissi pubblica l’EP "XS": "Parto da questa musica. E sono felice"

Un EP in cui si racconta e di cui è fiera e felice. La voglia di tornare a fare musica, quella che la rappresenta, senza avere paura di sbagliare e non piacere agli altri. Il coraggio di trasformare fragilità in punti di forza, e metterli in questi nuovi brani, nati dopo due incontri speciali. E il desiderio di partire, proprio da questo EP, che segna l’inizio di Sissi, artista dalla voce R&B che, nonostante le difficoltà, non ha mai dimenticato chi essere. L’abbiamo incontrata, ecco la nostra intervista

Sissi è felice, lo si vede dai suoi occhi. Entusiasta del momento che sta vivendo, complice l’aver creato nuova musica di cui è finalmente fiera. Un EP che segna ufficialmente la sua partenza, il viaggio che da tempo aveva sognato di fare e che oggi, grazie a XS, sta prendendo forma. “Può sembrare strano, ma è proprio vero che ci sono persone che ti possono cambiare la vita. A me è successo: se non avessi conosciuto Walter Coppola e Marcello Guava questo EP non sarebbe mai nato. Ho ritrovato la voglia di andare in studio per il piacere di farlo, con la voglia di dedicare tutta me stessa a un’idea senza la necessità di darmi degli obiettivi e delle tempistiche. Sì, sono felice perché ho proprio capito che questo è il percorso che voglio seguire e che, se le cose devono arrivare, arrivano con la massima naturalezza” racconta la cantautrice negli studi di Sony.

La nostra chiacchierata si concentra su un aspetto molto importante, a cui spesso capita di non prestare troppa attenzione: l’importanza degli incontri, che possono cambiarci la vita. A Sissi è accaduto proprio questo. Dopo aver pubblicato alcuni brani si è presa un periodo di pausa in cui si è fatta molte domande, e in più occasioni la risposta era solo una: io voglio fare la mia musica, ma al momento non mi sento rappresentata da quello che ho. Come fare, quindi? Che faccio smetto? Sissi me lo racconta: “Sì, ho pensato molte volte di fermarmi, ma è proprio in quel momento che capisci che no, non ti devi bloccare. Io sono stata molto fortunata e aver conosciuto Walter (che mi ha mandato una canzone proprio perfetta per me!), e aver iniziato a lavorare con Marcello mi ha cambiato la prospettiva di tutto. Abbiamo iniziato a collaborare senza nessuna aspettativa e obiettivo e, dopo un po’, ci siamo guardati e detti: Beh, ma qui abbiamo un EP!. Se non fosse stato per loro, sia professionalmente che personalmente, tutto questo non sarebbe mai arrivato. È nato tutto naturalmente, senza pressioni o urgenze. Io sono felice perché è quello che ho sempre cercato ed oggi è qui, tra le mie mani” aggiunge Sissi.

"XS è un EP che racconta ciò che sono"

Un EP che la racconta perfettamente: “Potrei definirlo un EP doppio, che descrive ciò che sono. Ho un lato più nostalgico, ma anche quello che sa reagire, rispondere alle difficoltà: sì, questa sono io. Non smetterò mai di dirlo: avere accanto le persone giuste fa sempre la differenza. Soprattutto se sono figure con cui condividi pensieri, visioni. E che vogliono il tuo bene, sempre. Ti accettano per come sei, senza volerti cambiare. Sapere di avere degli amici che fanno il tuo stesso viaggio è bello, rassicurante ma soprattutto ti fa capire che sei sulla strada giusta. E che non ti devi guardare indietro” dice Sissi sorridendo.

Un EP in cui c’è molto R&B: “Sicuramente è il genere musicale che più mi racconta. Ma ha così tante sfaccettature, influenze, contaminazioni di cui poco si parla ma che è bello far conoscere. Ed è quello che piace a me. Pensa a Frank Ocean: non so è R&B puro…io vorrei rompere quelle regole classiche a cui siamo legati, ci sono troppi retaggi del passato che ci bloccano. Vorrei ci fossero meno scatole predefinite, e a me piacerebbe dare un contributo a questo cambiamento che spero arrivi presto” aggiunge l’artista.

"Ora non ho paura. E a chi si vuole fermare dico: no, non fatelo. Mai"

“Questo è il mio EP. Mi sento forte e so che non sono sola. Prima mi sembrava tutto difficile, quasi impossibile…non sapevo a chi rivolgermi, non sapevo a chi dire quello che non mi piaceva. Ora non ho paura. E a chi, come me, sta affrontando un momento difficile, in cui si mettono in dubbio le proprie qualità, dico: è proprio qui che non ci si deve fermare. Fatelo: vi cambierà la prospettiva. E nasceranno tante cose belle. Proprio come questo EP!” dice Sissi salutandomi.

Un consiglio: ascoltate questi brani e fatevi trasportare dalla voce di Sissi, non ve ne pentirete. Ed è solo l’inizio.

Tracklist di XS

Intro

Arma Puntata

Diavoli in un club

Telegram

Vorrei