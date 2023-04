Frank Ocean al Festival Coachella: "Mi siete mancati!" .VIDEO

Dopo un lungo silenzio, Frank Ocean è tornato. Ha scelto Coachella come punto di ripartenza anche della sua carriera musicale: l’artista R&B ha portato successi già noti ma soprattutto ha annunciato l'arrivo di un nuovo album, ma non presto. Una pecca di questa performance? Il live è iniziato con 58 minuti di ritardo, e terminato prima per rispettare le regole del coprifuoco. Il racconto da Indio

Lui è arrivato con calma, con una giacca blu con il cappuccio alzato, e ha aperto il live con alcune interpretazioni di Novacane, Come on World, You Can't Go!, Crack Rock e Bad Religion, prima di lanciarsi in una rielaborazione sintetizzata di White Ferrari.

"Mi siete mancati"

"È da parecchio tempo che ci penso. Tutti quelli con cui ho parlato mi hanno detto quanto tempo è passato, tanto, tanto... ma mi siete mancati. Voglio parlare del motivo per cui sono qui, perché non è per il nuovo album. Non che non ci sia un nuovo album, ma non c'è adesso. Non è ora".

Il ricordo del fratello scomparso

Poi ha aggiunto: “In questi ultimi due anni la mia vita è cambiata così tanto. Io e mio fratello venivamo spesso a questo festival. Mi sento come se fossi stato trascinato qui così tanto tempo! So che mio fratello sarebbe stato così entusiasta di essere qui con tutti noi. Volevo ringraziarvi per il supporto e l'amore per tutto questo tempo. Tornerò a scrivere canzoni. Ve lo prometto", ha aggiunto prima di riprendere a cantare.