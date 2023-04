Coachella 2023, le foto più belle del terzo giorno del Festival

11/14 Getty Courtesy of Coachella

Sul palco dell'Outdoor Theatre di Coachella arriva anche Dominic Fike, giovane artista di Naples e attore in fieri, noto per essere parte del cast di "Euphoria". "Sono molto felice di essere qui con voi, non pensavo mi avrebbero permesso di fare altri concerti dopo quello che è successo di recente. Ho delle nuove canzoni per voi" dice Fike appena si ferma per qualche istante. Incredibile come la sua canzone "Three nights" sia il perfetto catalizzatore per chi la ascolta, anche a Indio