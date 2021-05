3/16 ©Webphoto

È del 1964 il film di Jean-Luc Godard “Bande à part”. Questo capolavoro della Nouvelle Vague racconta le vicende di due amici, Arthur e Franz, nella loro Parigi. La pellicola è diventata famosa anche per una scena indimenticabile, seppure non aggiunga molto alla narrazione, vale a dire un’incredibile sequenza della visita dell'intero museo del Louvre in meno di 9 minuti e 45 secondi

