Morta Alfa Anderson, voce degli Chic e della hit Le Freak

Alfa Anderson era entrata negli Chic poco dopo la loro formazione, divenendone da subito una delle voci principali, interprete di alcuni dei più grandi successi della band, tra i quali My forbidden love, Good times, I want your love e At least I’m free, brano utilizzato da Rodgers per accompagnare il post di commiato all’amica scomparsa.

Lo scioglimento degli Chic

Alfa Anderson era nata ad Augusta, in Georgia, il 7 settembre del 1946. Aveva esordito come cantante jazz per poi entrare negli Chic diventano la cantante principale dopo l’addio nel 1978 di Norma Jean Wright. Nel 1983, dopo il temporaneo scioglimento degli Chic, aveva iniziato a suonare con Luther Vandross in diverse tournée internazionali. Dopo la reunion della band, Alfa Anderson partecipò ad alcuni progetti sporadici, come il brano I'll Be There del 2015.