Firenze, riaprono gli Uffizi con 14 nuove sale e 129 opere inedite

Gli Uffizi riaprono oggi le porte ai visitatori con 14 nuove sale e alcune novità nel percorso d'ingresso al museo per smaltire le lunghe code dell'era pre-Covid (IL LIVEBLOG CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). Opere della pittura fiorentina, emiliana e romana del '500 mai esposte, capolavori di recente acquisizione e autoritratti collezionati nel corso dei secoli. "Tutti noi degli Uffizi - ha detto il direttore Eike Schmidt - abbiamo preparato con cura la riapertura che possiamo definire trionfale, e che sorprenderà il pubblico con una serie di capolavori finora mai visti ed altri ben noti ma esposti in modo da riscoprirli nel loro significato più profondo".

Oltre 2 mila metri quadrati di nuovi spazi: 14 nuove sale espositive al primo piano della Galleria (finora chiuse o utilizzate per mostre temporanee), e 22 locali al piano terreno, restaurati e adibiti a varie funzioni di ingresso e servizi (guardaroba, spogliatoi e locali tecnici). Ci saranno 129 opere visibili al pubblico in più nella galleria, alcune non esposte da decenni: erano nei depositi oppure venivano da acquisizioni o donazioni. Le novità riguardano anche l’impianto logistico. Il biglietto da oggi verrà erogato nelle sale dell'ala di Ponente degli Uffizi dove è stato posizionato un nuovo guardaroba per i gruppi. L'ingresso alla Galleria si troverà dirimpetto al pianoterra dell'ala di Levante. "Con questi 2.000 metri quadri in più - ha detto il sindaco Dario Nardella - ci avviciniamo sempre più all'obiettivo finale dei Grandi Uffizi, un museo che triplicherà la sua superficie e raddoppierà i servizi".

Le opere in mostra

approfondimento

Le nuove sale accoglieranno i visitatori in arrivo dal secondo piano con opere di Daniele da Volterra, Rosso Fiorentino, Andrea del Sarto, Parmigianino, Pontormo, Sebastiano del Piombo. Tra queste il San Giovanni Battista di Rosso Fiorentino, parte del lascito del professor Carlo Del Bravo, donato agli Uffizi nel 2020; la Madonna delle Arpie di Andrea del Sarto presentata su una sorta di altare in pietra; la Visitazione di Albertinelli esposta in maniera da ricostruire l'assetto originale della pala d'altare, con la predella al di sotto della tavola principale. Protagoniste anche recenti acquisizioni del museo: due dipinti di Daniele da Volterra raffiguranti la Sacra Famiglia con Santa Barbara e l'Elia nel deserto, a cui si aggiunge la tela che rappresenta 'Omero e l'enigma dei pidocchi' di Bartolomeo Passerotti, esposto per la prima volta. Per l'arte emiliana anche la 'Madonna dal collo lungo' del Parmigianino. Tra le novità il corridoio dei marmi dove, seduti su una panchina, i visitatori potranno ammirare rilievi antichi. L'ultima sala, infine, è stata pensata come un assaggio degli spazi che presto accoglieranno gli autoritratti collezionati nel corso dei secoli, con lavori, tra gli altri, di Bernini, Cigoli, Chagall, Guttuso. "Con queste sale - ha commentato il presidente della Toscana, Eugenio Giani - gli Uffizi propongono nuove offerte che sono volano della ripresa della Toscana".