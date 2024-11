Pene più severe per chi maltratta gli animali: via libera alla Camera

La Camera ha approvato la proposta di legge, a prima firma della deputata Michela Vittoria Brambilla, che introduce modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale in materia di reati contro gli animali. Il testo, che ora passa all’esame del Senato, prevede un inasprimento delle pene e nuove disposizioni per la tutela degli animali. Il provvedimento, che si compone 14 articoli, aumenta le pene pecuniarie per chi organizza spettacoli e manifestazioni con sevizie e strazio per gli animali (544-quater): aumenta significativamente la multa da 5mila a 15mila euro nel minimo, da 15 mila a 30 mila nel massimo. Aumentano le pene per la violazione del divieto di combattimenti o di competizioni non autorizzate tra animali (544-quinquies): la pena detentiva aumenta da uno a due nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo. Sarà punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5mila a 30mila euro anche chi partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni. Aumentano le pene per l’uccisione o il danneggiamento degli animali altrui (art. 638): il reato diventa finalmente perseguibile d’ufficio, come quelli del titolo IX bis.