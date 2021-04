10/12 ©Ansa

Tra i limiti che rimangono per tutti, c'è poi lo scoglio del coprifuoco, che viene confermato alle 22. Un paletto ulteriore e non da poco per cinema, teatri, concerti, che impone spettacoli serali programmati nel tardo pomeriggio, alle 19, 19.30. In questi termini è difficile che possano arrivare in sala i film più importanti, i grandi titoli rimasti in panchina da mesi. "Il mercato riparte con altre condizioni", ha ribadito Lorini