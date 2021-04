1/13 ©Ansa

Un lasciapassare non solo per gli spostamenti tra regioni non in fascia gialla, ma anche per assistere a determinati eventi culturali e sportivi. Ecco cosa dovrebbe essere il “pass” di cui ha parlato il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa sull’emergenza Covid in cui ha annunciato le prime riaperture

