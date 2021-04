Covid, le Regioni spingono per riaprire: la bozza delle linee guida

6/27 ©Ansa

RISTORANTI - Le Regioni spingono per riavviare ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto e di far ripartire tutte le attività, mantenendo le misure per evitare il contagio da coronavirus. Nella bozza delle linee guida si legge che le misure per la riapertura "possono consentire il mantenimento del servizio anche in scenari epidemiologici definiti ad alto rischio purché integrate con strategie di screening periodico del personale non vaccinato"