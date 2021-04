1/12 ©Ansa

Le Regioni sono pronte a presentare la bozza con le linee guida sulle riaperture e spingono per riavviare ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto e di far ripartire tutte le attività, mantenendo le misure per evitare il contagio da coronavirus. Il documento delle Regioni, con le ipotesi per la ripartenza, sarà sottoposto giovedì al Governo alla Conferenza Stato-Regioni

Covid e riaperture: le varie posizioni