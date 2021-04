Riaperture anticipate, tutte le ipotesi allo studio del governo

7/10 ©LaPresse

"Ogni settimana che passa perdiamo pezzi di Pil e non ce lo possiamo permettere"; è per questo che il 2 giugno è "una data finale entro la quale mi auguro sia aperto tutto o quasi tutto", ha spiegato Garavaglia alla Stampa. "Ovviamente dipende dal Piano vaccinale - osserva - si potrà iniziare" con "delle date settore per settore, con dei protocolli che possono essere più stringenti in una fase iniziale e diventare più larghi con il passare del tempo". Inoltre "per aprile si possono aprire attività tipo la ristorazione", "appena ci sono le condizioni"