Covid, come potrebbero riaprire ristoranti, cinema e palestre

Diverse forze politiche stanno spingendo per far riprendere gradualmente, dopo il 20 aprile, alcune attività rimaste chiuse o limitate negli ultimi mesi. Dalla possibilità per ristoranti e bar di servire il pranzo, con preferenza per tavolini all'esterno, alle porte aperte nei cinema, ma solo per alcune categorie di persone. Ecco quali potrebbero essere le condizioni per la ripartenza di ristorazione, spettacolo e sport