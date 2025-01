Maxi sequestro al porto di Gioia Tauro: confiscati 110 kg di cocaina

Un altro maxi sequestro di droga nel porto di Goia Tauro, che si conferma un importante crocevia di traffici illeciti. A eseguirlo, i finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno rinvenuto un carico di 110 chilogrammi di cocaina purissima nascosto all'interno di un container sospetto che trasportava bobine di carta, proveniente dal Nord America e diretto in Italia.

Sul mercato per 20 milioni di euro

Il carico di droga è stato scoperto nell'ambito di un'attività di analisi operativa e di costante monitoraggio delle spedizioni commerciali in transito nell'area portuale condotta, in particolare, dai militari del Gruppo di Gioia Tauro e da funzionari del locale Ufficio delle dogane. La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 20 milioni di euro. L'individuazione del carico di cocaina è stata possibile grazie all'uso apparecchiature scanner e all'ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della guardia di finanza di Gioia Tauro.