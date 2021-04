Anche se non c'è ancora una data precisa, si comincia a lavorare su un possibile calendario per la ripartenza. Draghi ha precisato di voler "vedere le prossime settimane di riaperture, non di chiusure". Per la ministra degli Affari regionali Gelmini "maggio sarà il mese" in cui si potrà ricominciare. Il commissario Figliuolo: "Se riusciamo a completare i vaccini per gli over 80 e i fragili, apriremo alle classi produttive"