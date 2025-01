Licenziata perché in ritardo, reintegrata dai giudici: colpa dei treni

Una commessa di una gelateria di Firenze è stata licenziata dal suo lavoro part-time perché, per otto volte in quattro mesi, è arrivata in ritardo sul posto di lavoro. Due sentenze, prima in tribunale e in Corte di appello, però hanno deciso che la commessa non faceva tardi per sua negligenza bensì per colpa dei treni in ritardo e per il datore di lavoro che la esponeva al rischio di non essere puntuale. I giudici l'hanno quindi reintegrata al lavoro annullando il licenziamento e riconoscendo le sue buone ragioni.