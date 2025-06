Maturità 2025, ecco quando saranno pubblicati i commissari esterni

Com'è composta la Commissione

Esattamente come gli scorsi anni, la commissione esaminatrice è composta da sette professori: 3 sono interni all’istituto, 3 sono esterni e uno è il presidente della commissione che è sempre esterno. La presenza di commissari provenienti da istituti diversi da quelli in cui si svolgono le prove è un modo per garantire equilibrio e correttezza nei giudizi che, in questo modo, non provengono solo da docenti che già conoscono gli studenti sotto esame. Inoltre, ogni collegio giudicante può esaminare al massimo due classi da non più di 35 candidati ciascuna.