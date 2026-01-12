Offerte Sky
Intossicazione da monossido, padre e figlio 17enne trovati morti nel Cuneese

Cronaca
©Ansa

A dare l'allarme nella mattinata è stato un familiare delle due vittime, rinvenute in un'abitazione a Guarene.  Su quanto avvenuto indaga i carabinieri, accorsi insieme ai vigili del fuoco

ascolta articolo

Padre e figlio sono stati trovati morti in un'abitazione a Guarene, in provincia di Cuneo. Il decesso sarebbe dovuto, secondo una prima ricostruzione, a una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Le vittime sono Paolo Foglino, 57enne titolare di un noto ristorante di Alba (Cuneo), e il figlio 17enne Francesco. L'abitazione si trova nella frazione di Castelrotto, sulla strada per Alba. A dare l'allarme nella mattinata è stato un familiare delle due vittime. Su quanto avvenuto stanno indagando i carabinieri, accorsi insieme ai vigili del fuoco. 

