Caso Resinovich, Cassazione: “Innammissibile il ricorso di Visintin”

È “inammissibile” il ricorso presentato dalla difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva di disporre un incidente probatorio per una nuova perizia medico-legale sulla morte della donna. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, nelle motivazioni della sentenza del 18 novembre 2025. I giudici hanno, inoltre, condannato Visintin al pagamento delle spese processuali, e, "valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso", anche al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.