Liliana Resinovich, sit-in parenti al tribunale di Trieste

A Trieste, i parenti e gli amici di Liliana Resinovich si sono radunati davanti al tribunale per un sit-in pacifico. La donna, scomparsa il 15 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio successivo nel parco di San Giovanni, è stata ricordata con foto e cartelli che chiedono giustizia. Una trentina le persone presenti con messaggi come “vogliamo un processo, la verità è già nelle carte”, per riaffermare la necessità di dignità e verità sul caso