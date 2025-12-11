Roma si accende per le feste: in Piazza del Popolo un abete Nordmann di 20 metri, decorato con oro, argento e rosso, è illuminato da 100.000 LED a basso consumo. Via del Corso diventa un corridoio luminoso di 1,8 km con 500.000 sfere LED e effetti dinamici. A Villa Borghese torna il Christmas World con parco tematico e un nuovo spettacolo natalizio
Prossimi video
Liliana Resinovich, sit-in parenti al tribunale di Trieste
Cronaca
Roma, lo spettacolo delle luminarie natalizie 2025
Cronaca
Primario arrestato, dirottava pazienti verso cliniche 'amiche'
Cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 dicembre, edizione delle 13
Cronaca
Urbanistica Milano, gdf sequestra torre Unico-Brera
Cronaca
Milano, 15enne aggredito e rapinato alla metro Bisceglie
Cronaca
Roma, flashmob davanti a metro Jonio dopo denuncia stupro
Cronaca