Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, lo spettacolo delle luminarie natalizie 2025

Cronaca

Roma si accende per le feste: in Piazza del Popolo un abete Nordmann di 20 metri, decorato con oro, argento e rosso, è illuminato da 100.000 LED a basso consumo. Via del Corso diventa un corridoio luminoso di 1,8 km con 500.000 sfere LED e effetti dinamici. A Villa Borghese torna il Christmas World con parco tematico e un nuovo spettacolo natalizio

Prossimi video

Liliana Resinovich, sit-in parenti al tribunale di Trieste

Cronaca

Roma, lo spettacolo delle luminarie natalizie 2025

Cronaca

Primario arrestato, dirottava pazienti verso cliniche 'amiche'

Cronaca

I titoli di Sky TG24 dell'11 dicembre, edizione delle 13

Cronaca

Urbanistica Milano, gdf sequestra torre Unico-Brera

Cronaca

Milano, 15enne aggredito e rapinato alla metro Bisceglie

Cronaca