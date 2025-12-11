Offerte Sky
Milano, 15enne aggredito e rapinato alla metro Bisceglie

Cronaca

A Milano un 15enne è stato aggredito e rapinato da un gruppo di coetanei nel parcheggio della fermata della metropolitana M1 Bisceglie. Gli aggressori gli hanno preso le buste con gli acquisti, il giubbotto e il portafoglio e sono fuggiti verso la metro. Il ragazzo li ha inseguiti fino alla fermata Inganni, dove è riuscito a bloccare uno di loro mentre gli altri scappavano sul convoglio con la refurtiva

