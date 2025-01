Truffe online, come evitare le frodi su bollette e assicurazioni

Introduzione

Secondo i dati dell’associazione Konsumer, nel 2024 oltre 10mila reclami per truffe - tra telefoniche e telematiche - hanno coinvolto i settori dell’energia e delle telecomunicazioni ma l'ampiezza dei settori a rischio non conosce limiti. Per ciascuna vittima il danno economico causato da polizze false ammonta a 475 euro mentre il giro d’affari complessivo supera i 3 milioni. Ecco qualche consiglio, pubblicato sulla piattaforma Comparasemplice.it, creata da Innova Semplice, per difendersi dai comportamenti sospetti