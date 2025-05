Delitto Garlasco, gemelle Cappa: perché si parla ancora di loro

Introduzione

Delle due ragazze si era parlato, e molto, nelle settimane subito dopo l’omicidio, nel 2007. Le cugine della vittima - sono figlie di Mariarosa Poggi, sorella del padre di Chiara, Giuseppe - erano poco più che ventenni all'epoca e sui loro profili si addensò qualche ombra, subito scartata dalle indagini. Ma ad attirare l’attenzione sulle ragazze, ribattezzate dalla stampa "gemelle k", fu soprattutto un fotomontaggio: la foto, un fake, era stata realizzata in modo molto rudimentale dalle gemelle e ritraeva le due sorridenti, con la vittima, come se fossero a una festa. Paola e Stefania avevano appeso l’immagine falsa davanti a casa Poggi, con un messaggio d’addio per la cugina.

Stefania oggi ha 41 anni ed è avvocato, come il padre, con il quale lavora, mentre Paola fa la food blogger e vive all'estero. Ora i loro nomi tornano in primo piano con i nuovi sviluppi sul caso, soprattutto quello di Stefania (che non è indagata e non lo è mai stata). Ecco perché