Delitto di Garlasco, martello trovato in un canale a Tromello

Continuano le indagini sul delitto di Garlasco , a quasi 18 anni di distanza dalla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. Ieri è stato dragato un canale di Tromello , dove gli inquirenti hanno trovato diversi oggetti. Fra questi, ci sarebbe anche un martello. E proprio un martello è stato indicato dalle perizie svolte nei processi come possibile arma del delitto ed è l'unico oggetto sparito da casa Poggi dal giorno dell'omicidio. Essendo un oggetto molto comune, però, la precauzione è d’obbligo: sarà esaminato per verificare che effettivamente possa essere collegato al delitto. Perquisita intanto la casa di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi e nuovamente indagato per l'omicidio della giovane. Controlli anche nelle abitazioni di due amici e dei genitori. Acquisiti pc e telefonini.

Le perquisizioni, le ricerce nel canale

Come detto, ieri mattina, 14 maggio, i militari, coordinati dalla procura di Pavia, hanno perquisito la casa di Andrea Sempio, indagato per la terza volta, dei genitori, e anche di Mattia Capra e Roberto Freddi, amici di Sempio e del fratello di Chiara e che non sono indagati. I due allora 19enni, assieme a un altro ragazzo ora frate, frequentavano la villa teatro di un delitto su cui, sebbene Alberto Stasi sia stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico responsabile, inquirenti e investigatori stanno di nuovo indagando. Innanzitutto si sono rimessi a caccia di quell'attrezzo usato per uccidere e che, in base a una testimonianza raccolta da Le Iene, si ipotizza possa essere un utensile a forma di asta. Con il supporto della Protezione civile e dei Vigili del fuoco è stato quindi svuotato il canale nei pressi della casa dove un tempo viveva la nonna delle cugine di Chiara, le gemelle Stefania e Paola Cappa. Si concentrano lì le ricerche anche in base al racconto reso dal superteste davanti alle telecamere che ha sostenuto di aver visto una donna, ritenuta Stefania Cappa (mai indagata), gettare un oggetto di metallo nel fiumiciattolo. Dichiarazioni che sono state incrociate con quelle, poi ritrattate, da Marco Muschitta, un tecnico del gas che aveva detto di aver notato, la mattina dell'omicidio, una ragazza bionda allontanarsi dalla villa di via Pascoli in bicicletta mentre teneva nella mano destra quello che poteva sembrare un attrezzo da camino.

Le gemmelle Cappa

Il sospetto di un eventuale coinvolgimento di una delle due gemelle, già balenato durante i primi accertamenti, è sempre stato scartato. Ora invece il nome di una delle due viene rispolverato e accostato a quello di Sempio, nonostante i due non si conoscessero: dai tabulati telefonici risulta che tra il primo maggio e il 21 agosto 2007, e quindi nei mesi antecedenti e nelle settimane successive al delitto, non ci sono state chiamate in entrata e in uscita dal cellulare della ragazza, ora avvocato, con Sempio.

Domani l'incidente probatorio

Domani, 16 maggio, intanto, davanti al gip Daniela Garlaschelli prenderà il via l'incidente probatorio chiesto dai pubblici ministeri che hanno riaperto il caso dopo una relazione presentata dalla difesa di Stasi.