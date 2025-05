Delitto Garlasco, carabinieri a casa di Sempio. Si cerca l’arma. LIVE

A fine aprile la madre di Sempio, Daniela Ferrari, si era avvalsa della facoltà di non rispondere quando era stata convocata dai carabinieri di Milano nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi in cui il figlio, Andrea Sempio, risulta indagato. La donna è stata ascoltata come persona informata sui fatti. Gli inquirenti volevano parlare con lei circa alcuni elementi legati ai movimenti del figlio la mattina del delitto come, ad esempio, gli orari degli spostamenti dello stesso Sempio, e lo scontrino del posteggio di Vigevano (Pavia) che il ragazzo decise di tenere su suggerimento dei suoi genitori, come ha dichiarato la donna in una recente intervista televisiva. La signora Ferrari, è poi emerso, ha accusato un malore proprio mentre si trovava al Comando provinciale dei carabinieri di Milano. A quanto si apprende, dopo le prime domande, la donna si sarebbe sentita poco bene. Le sarebbe stato chiesto anche di una sua conoscenza con un Vigile del fuoco in servizio a Vigevano all'epoca del delitto di Chiara Poggi.