Delitto Garlasco, in corso perquisizione a casa di Sempio e genitori

Durante la perquisizione in casa di Sempio sono stati sequestrati telefoni e pc presenti in casa

I carabinieri di Pavia da ore sono a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. La perquisizione è mirata ad acquisire elementi utili all'inchiesta attraverso l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa. Analoga attività investigativa viene eseguita dai militari dell'Arma presso le abitazioni dei genitori di Sempio e di due amici del ragazzo.

Le perquisizioni sono coordinate dal procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, dall'aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano. Andrea Sempio, di 37 anni, è indagato nell'ambito di una nuova ricostruzione del delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. Per l'omicidio è stato condannato in via definitiva, nel 2015 l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi, attualmente in semilibertà.