Omicidio Garlasco, Tribunale: sì a semilibertà per Alberto Stasi

Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco, potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale, e dovrà tornare la sera a Bollate.

Sì alla semilibertà

La decisione dei giudici di Milano segue l'udienza del 9 aprile nel corso della quale la Procura generale di Milano, con la sostituta pg Valeria Marino, aveva chiesto il "rigetto" della richiesta della semilibertà avanzata dai legali di Alberto Stasi. I giudici della Sorveglianza di Milano hanno invece accolto la richiesta dei legali di Stasi di dare la semilibertà al 41enne. La Procura Generale aveva dato parere negativo perché Stasi nei giorni scorsi aveva rilasciato un'intervista a Le Iene durante il permesso premio dal carcere di Bollate e non avrebbe chiesto un'autorizzazione specifica per il colloquio mandato in onda in tv. Stasi attualmente lavora all'esterno del carcere come contabile. La semilibertà è regolamentata dall'articolo 48 dell'Ordinamento Penitenziario e consiste nella possibilità, data al condannato, di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base a un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena.