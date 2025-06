Femminicidio-suicidio a Castelvetrano, donna uccisa a coltellate

Cosa è successo

La coppia abitava al primo piano dell'immobile in via IV Aprile a Castelvetrano che non ha numero civico. Al momento della tragedia nella palazzina non c'erano altre persone. A dare l’allarme, nella mattinata di ieri 6 giugno, erano stati alcuni parenti preoccupati non riuscendo a mettersi in contatto con la donna e con l’uomo. A trovare i corpi sono stati i carabinieri, i quali hanno poi riferito che "non risultano denunce o querele da parte di uno dei coniugi o segnalazioni su possibili dissidi nell'ambito della coppia". Un parente di Campagna dice: "Nell'ultima settimana era andato viveva nella casa di campagna, vicino Selinunte, ma non so se avesse litigato con la moglie o se fosse successo altro".