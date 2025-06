44enne morto in appartamento nel Milanese, arrestato coinquilino

Un uomo di 41 anni di origine marocchina è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver picchiato e ucciso un connazionale di 44 anni dopo una lite all'interno di un appartamento in via Don Vercesi a Bresso. All'origine del delitto vi sarebbe una lite per futili motivi, l'indagato

grande che avrebbe ripetutamente colpito con violenti pugni il 41enne. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano per i rilievi tecnici, e il medico legale. Le cause della morte saranno accertate con l'autopsia.