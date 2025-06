Morta per salvarsi da rogo a Milano, pm chiede carcere per il compagno

La vittima, Sueli Leal Barbosa, ha perso la vita dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo in viale Abruzzi. Michael Pereira, 45 anni, come spiegato dalla pm milanese che ha chiesto la convalida dell’arresto, avrebbe messo in atto un "piano criminoso ragionato e preparato". L’uomo avrebbe appiccato le fiamme in casa e chiuso dentro la compagna per poi uscire a bere una birra

Sueli Leal Barbosa, precipitata dal quarto piano in viale Abruzzi a Milano per sfuggire all'incendio appiccato dal suo compagno, è andata incontro a "una morte atroce, consapevole" e "con sofferenze prolungate, sicuramente non solo prevedibili ma ricercate". Con queste motivazioni la pm di Milano Maura Ripamonti ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere per Michael Pereira, il 45enne accusato del delitto. La vittima, come ha sottolineato la pm nella sua richiesta inviata alla gip Anna Calabi, "si è trovata intrappolata" nell'appartamento tra la balaustra della portafinestra e "le fiamme roventi, il calore terribile, un fumo nero e irrespirabile". Ancora non è chiaro se Sueli Leal Barbosa si sia gettata "volontariamente in un estremo tentativo di salvarsi" o se sia caduta a causa di uno svenimento per l'inalazione dei fumi o perché la ringhiera era diventata "incandescente". In ogni caso a Pereira, ora in stato di fermo a San Vittore, la pm contesta anche l'aggravante della crudeltà, oltre a quella del rapporto di convivenza con la vittima.