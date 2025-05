Delitto di Garlasco: perquisiti Freddi e Capra, i due amici di Sempio

Roberto Freddi e Mattia Capra non sono indagati. In questo nuovo filone di indagini, le loro abitazioni sono state perquisite dai carabinieri di Milano, su delega della procura di Pavia con un decreto “presso terzi”, perché sono gli storici amici di Andrea Sempio e di Marco Poggi, il fratello di Chiara (estraneo ai fatti, era in vacanza in Trentino il giorno dell'omicidio), e frequentavano abitualmente la villetta di via Pascoli ( SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG ).

Le indagini

I loro nomi compaiono già in una relazione tecnica dei carabinieri dell'8 febbraio 2024. Nel documento si spiega come viene procurato il Dna di Sempio e come si siano spinti a frugare nella spazzatura di casa Poggi per acquisire i campioni da comparare con il materiale trovato sulle unghie di Chiara Poggi. In quella relazione oltre al nome dell'indagato, "i carabinieri rendevano nota l'identità anche degli altri individui frequentanti la casa della vittima nei cui confronti era stato possibile compiere acquisizioni di materiale biologico, ossia Mattia Capra, Marco Poggi e Roberto Freddi". I nomi dei due amici, rispettivamente di 36 e 37 anni, emergono anche per alcuni contatti telefonici che ci sarebbero stati con Sempio la mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto. Freddi e Capra inoltre solitamente si recavano a casa di Marco Poggi in via Pascoli in bicicletta. E questo fin da subito era stato ritenuto un elemento importante dagli inquirenti proprio per le testimonianze che indicavano la presenza di una bici da donna fuori dalla villetta negli orari compatibili con l’omicidio.